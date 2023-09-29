2023-DGS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

2023-DGS ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 2023-DGS ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 4 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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