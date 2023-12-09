2023 Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası: Sir Susa VIM Perugia: 3 - Halkbank: 0

2023 Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı final maçında Halkbank, İtalyan takımı Perugia'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuca göre Halkbank yarın İtambe Minas-Suntory Sunbirds eşleşmesinin mağlubu ile üçüncülük maçı oynayacak.

2023 Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası: Sir Susa VIM Perugia: 3 - Halkbank: 0
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

2023 Dünya Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı final maçında Halkbank, İtalyan takımı Perugia’ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuca göre Halkbank yarın İtambe Minas-Suntory Sunbirds eşleşmesinin mağlubu ile üçüncülük maçı oynayacak.

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Shin Muranaka (Japonya)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sir Susa VIM Perugia: Jess Herrera, Kamil Semeniuk, Sebestian Sole, Simone Gianelli, Oleh Plotnytski, Gualbedto Resende (Massimo Colaci, Davide Candellaro, Toscani AlessandroTim Held, Ben Tara Wassim, Gregor Ropret)

Halkbank Ankara: Gordon Perrin, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth, Mert Matic, Micah Ma’a (Volkan Döne, Aslan Ekşi, Yunus Emre Tayaz, İzzet Ünver, Mirza Lagumdzija)

Setler: 25-14, 25-16, 31-29

Süre: 82 dakika (23, 25, 34)