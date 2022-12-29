2023'e 'Kirpiş' ile tatlı bir 'merhaba' deyin

İlka Şekerleme’nin, Kardelen markası ile ürettiğini kestane şekeri için kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığı Kirpiş maskotlu ambalajı yeni yıl öncesi raflardaki yerini yeniden aldı.

İlka Şekerleme İlka Şekerleme E-Ticaret Müdürü Tolga Akgün, çocukların sevgilisi Kirpiş’in yeni yıla özel kıyafetiyle tüm şubelerinde satışa sunulduğunu söyledi. Kardelen, Yaylacık ve Cardelion markalarıyla iç ve dış pazarda milyonlarca insana Bursa’ya özgü bir ürün olan kestane şekerinin eşsiz lezzetini tattırdıklarını ifade eden Tolga Akgün, “Bilindiği gibi kestanenin dış kabuğundan esinlenerek hazırladığımız Kirpiş maskotlu ürünlerimizi önemli günlere uygun temalar ile satışa sunuyoruz. Kirpiş’in, Ramazan ve Kurban Bayramı, 14 Şubat Sevgiler günü için özel kıyafetleri var. Her yıl olduğu bu yeni yıl öncesinde de yıl başı konseptine büründü” dedi.

Piyasaya sundukları muhtelif içerikteki kestane şekerini 50 dolayında ambalaj ile satışa sunduklarına belirten Tolga Akgün, pazarda sağlam bir yer edinmek ve markalarını daha da güçlendirmek için kaliteli ürütmenin yanı sıra, ambalaja da çok önem verdiklerini belirtti. Tolga Akgün, “Nitekim Bursa temalı ambalajlarımız büyük beğeni topluyor. Kirpiş karakterini de markamız ile özdeşleştirmek istiyoruz. Bu amaçla Kirpiş isminin patentini aldık. Sevimli karakter Kirpiş, çocuklarımıza kestane şekerini daha çok sevdirecek ve onların yakın dostu olacak” dedi.

“Kestane sağlık için faydalı bir üründür”

Tolga Akgün açıklamasında kestanenin insan sağlığına faydaları hakkında da bilgi verip şunları söyledi:

"Kestane fosfor, demir ve vitaminler açısından zengindir. Çocukların kas ve iskelet sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynar. Lif bakımında zengin olduğu için sindirim sistemini düzenleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği vardır. Bu konuda kış aylarında bol bol tercih edilmesinde fayda vardır.”