2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın

Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ziraat Bankkart, Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek 2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nın sahibi oldu.

2023 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Halkbank arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 3-1 (22-25, 31-29, 25-19, 25-23) kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3’üncü kez müzesine götürdü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman