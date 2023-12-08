2023-İSG/2 pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2023-İSG/2)" 10 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Aralık Pazar günü yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na 42 bin 53 kişi başvurdu. Sınav 17 ilde ve 18 sınav merkezinde, 125 binada ve bin 864 salonda yapılacak. Sınavda emniyet görevlisi dahil 5 bin 778 kişi görev alacak.

Adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 11.30’da sona erecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 20 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınav sonuçları 3 Ocak 2024’te açıklanacak

Öte yandan T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık olacak. Sınav sonuçları 3 Ocak 2024 tarihinde açıklanacak.