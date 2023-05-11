2023 İstanbul Silivri Seçim Sonuçları

2023 Silivri seçim sonuçları belli oluyor. Türk vatandaşları, 14 Mayıs 2023 Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de TBMM milletvekili genel seçimi için oy kullanıyor. Türkiye il il, ilçe ilçe 2023 genel seçim sonuçları ve Marmara Bölgesi İstanbul Silivri seçim sonuçları, oy oranları seçim sayfasında canlı olarak yayınlanacak.

Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitecek. Seçim yayın yasaklarının bitmesiyle seçim sonuçları, saat 21.00 gibi açıklanmaya başlayacak. 2023 Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun, seçime katılan adayların, partilerin ve ittifakların il il oy oranları ve Silivri seçim sonucu anbean burada.