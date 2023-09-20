2023 MED EU MODEX tatbikatında görev alan UMKE personeli Mustafa Ümiteroğlu: 'Çanakkale'deki tatbikatta da deprem zamanındaki anı yaşadım'

Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı’nda, 6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelleri yaşadıklarını anlattı. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nde UMKE Sorumlusu Mustafa Ümiteroğlu, “Çanakkale’deki tatbikata baktığım zaman yurt dışından, il dışından ekip geliyor. O dönem bütün dünya bir araya geldi, deprem bölgelerine yardıma koştu. Çanakkale’deki tatbikatta da o deprem zamanındaki anı yaşadım, o ana gittim” dedi.

Avrupa Sivil Koruma Teşkilatı yönetiminde, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda AFAD ile gerçekleştirilen MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı 3’üncü gününde devam ediyor.

Afet ve acil durumlarda uluslararası ekiplerin birbirleriyle ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak maksadıyla sağlık müdahaleleri, arama ve kurtarma, tahliye, güvenlik ve trafik, barınma faaliyetleri çerçevesinde koordinasyon, eğitim ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Azerbaycan, Almanya, Portekiz, Finlandiya, Romanya, Estonya ve Polonya ülkelerinin 170 personel ve 22 araç ile katılım sağladığı toplam 2 bin 446 personel ve 202 aracın katılımı ile MED EU MODEX 2023 tatbikatı 22 Eylül tarihine kadar Çanakkale’de gerçekleştirilecek. Tatbikat çerçevesinde, kentin 3 farklı noktasına Romanya, Portekiz, Polonya, Türkiye, AFAD ve UMKE tarafından sahra hastaneleri ve çadırları kuruldu. Senaryo gereği, çeşitli patlama ve kazada yaralananların yanı sıra deprem enkazından çıkarılan afetzedelere, sahra hastanelerinde müdahaleler yapılıyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde görev yapan UMKE personelleri, yaşadıklarını anlattı

MED EU MODEX 2023 Çanakkale Tıbbi Saha Uygulama Tatbikatı’nda 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya’da büyük yıkıma yol açan deprem sonucu yaşanan kurtarma çalışmalarında görev alan birçok personel de katıldı. Kahramanmaraş merkezli deprem bölgelerinde görev alan Hatay Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Kaçıran, Adana İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Metin Yıldız, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nde UMKE Sorumlusu Mustafa Ümiteroğlu deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Hatay depreminde Hatay Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı olarak görev yaptığını belirten Dr. Mehmet Kaçıran, "O gün depremin başlamasıyla her şey çok farklı bir hal aldı. Beklediğimizden çok üst seviyede bir yıkım vardı. Ambulanslarımız devreye girdi. İl dışında destek ambulanslar geldi. Hastanelerimizin durumları sıkıntılıydı. Binalarımızın bazıları sağlamdı ama o şartlarda çalışmamız zor oluyordu. O zamanlarda afet planlarımızı değerlendirdik ve daha önce yapılan bu tür tatbikatlara bağlı olarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatlarda öncelikli olarak biz eksiklerimizi görmemizi ya da kendimizi değerlendirmemize sebep oluyor. Tatbikatın muhakkak bize bir katkısı oluyor. UMKE, 112, hastane personelleri burada hepimizi kendimizi değerlendiriyoruz. Burada ulusal olarak UMKE ve diğer ülkelerin birimleriyle birlikte organizasyonlarımızı tamamlayıp, eksiklerimizi görüyoruz. Her tatbikatta biraz daha iyisini hedefliyoruz. Depremle birlikte oradaki çalışan arkadaşlarımızın hepsinde bir soğukkanlılık vardı. Herkes ailesinin güvenliğini sağladıktan sonra inanılmaz bir şekilde canla başla çalışmak için sahaya geldiler. Hepimiz daha neler yapabiliriz onu düşünüyorduk. Ciddi bir afet yaşadık ama sonrasında belki önceden aldığımız eğitimler ya da birbirimizle olan özellikle UMKE personeli hiçbir şekilde olumsuzlukları görmeden daha iyi ne yapabiliriz derdine düştüler" dedi.

Depremi ilk yaşadıkları andan itibaren hızlı bir şekilde görev alanına geçmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Adana İl Sağlık Müdürlüğünde UMKE Sorumlusu Metin Yıldız, "Bu noktadan önce ailemizi güvenli bir noktaya alıp, hızlı bir şekilde görev alanımıza geçtik. Tüm komuta merkeziyle konuşarak, bize nerede ne şekilde bize ihtiyacın olduğunu öğrendikten sonra UMKE, 112 ekiplerimizle birlikte ivedi bir şekilde sahaya çıkarak, kurtarma çalışmalarımıza başladık. Çanakkale’de gerçekleştirilen MODEX tatbikatında da alan sorumlusu olarak görev yapıyorum. Adana’daki afette de süreç boyunca tüm insan sağlığıyla ilgili ne yapmamız gerekiyorsa hızlı bir şekilde bunları gerçekleştirdik. Ayrıca il dışından gelen sağlık personellerinin diğer bölgelere transferi, lojistik malzemelerinde deprem bölgesine sevki konusunda gerekli çalışmalarımızı yaptık" diye konuştu.

Deprem anında büyük bir korku ve panikle evden dışarıya kendilerini attıklarını kaydeden Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nde UMKE Sorumlusu Mustafa Ümiteroğlu ise, "En büyük korkumuz ailemiz. Onların güvenliğini aldık. Hemen Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına gittik. Nerede yıkım olduğunu öğrenip, oralara ekipleri intikal ettirmeye başladık. İlk evden çıktığımda depremin bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Sadece kendi ilimiz Gaziantep’te olduğunu düşünüyordum. Daha sonrasında yıkımın büyüklüğü sonrası yurt dışından, il dışından ekipler geldi. Çanakkale’deki tatbikata da baktığım zaman yurt dışından, il dışından ekip geliyor. O dönem bütün dünya bir araya geldi, deprem bölgelerine yardıma koştu. Çanakkale’deki tatbikatta da o deprem zamanındaki anı yaşadım, o ana gittim. Hiç tanımadığımız, dilini bilmediğimiz insanlar bizim vatandaşlarımıza, benim hemşehrilerimin yardımına koşmuştu. Bu tatbikatta da o anı gördükten sonra duygusal hissettik. Bu tatbikatta yapılan çalışmalarla, yurt dışındaki ekiplerle daha koordineli, sağlıklı medikal müdahale ve kurtarma aşamalarını yaptık. Bu tatbikat bizim için tecrübe oldu. O dönemde yapmış olduğumuz hatalara göre kendimizi düzelttik. Tatbikatta da yapmış olduğumuz eksiklikleri, hataları görüp, bundan sonrası için daha hazır hale geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak bu tatbikata büyük bir kapasiteyle katıldıklarını kaydeden Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görevli Onur Bağcı ise, "680 üzerinde UMKE personelimiz, 84 acil sağlık aracımız, bunun içerisinde ambulanslarımız, UMKE araçlarımız ve diğer lojistik araçlarımız yer alıyor. Onun dışında EMT-2 ve EMT-1 seyyar sahra hastanesi kurduk. Yurt dışından gelen 2 tane EMT-1 seyyar sahra hastanesiyle koordinasyonumuzun simülasyonunu yapıyoruz. 6 tane Polonya’dan ambulansımız, 2 tane de Romanya’dan ve Portekiz’den gelen ambulansların muhtemel bir deprem anında ülkemizdeki çalışmalarının simülasyonunu gerçekleştirdik. Libya’da sağlık hizmeti veren 160 personelimiz olmasına rağmen buraya büyük bir kapasiteyle katıldık. Tatbikatın çok olumlu geçtiğini düşünüyorum. Tatbikatta sadece deprem senaryosu değil onun dışında büyük trafik kazası, yüksekten düşme gibi etaplarımız da var. Afetsiz günler diliyorum ama afet olursa da UMKE olarak hazırız" dedi.