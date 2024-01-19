2023'te 11 milyon vatandaş büyükşehir toplu taşımayla ulaşımını sağladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma filosuyla 2023’te 11 milyonu aşkın vatandaşı güvenle taşıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında toplu taşımada 11 milyonu aşkın vatandaşa hizmet sundu. Şehir merkezi ve farklı güzergahlarda bulunan 37 farklı hat ile vatandaşlara güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sunan büyükşehir, filosuna dahil ettiği yeni araçlarla da hizmet kalitesini artırdı. 2023’te 11 milyonu aşkın yolcuyu güvenle gitmek istedikleri noktalara ulaştıran büyükşehir, Kart54 sistemiyle de ödeme kolaylığı sağladı. Ayrıca yolculuk taleplerinin karşılanabilmesi adına 6 bin 250 adet ek sefer düzenlendi. 2023 yılında toplamda 68 bin 137 adet Kart54 satışının gerçekleştiği ve yıl içinde 36 bin 574 adet Kart54’e vizeleme işlemi yapılarak kullanıma hazır hale getirildi.