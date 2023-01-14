2023'te kiralarda düşüş bekleniyor

Gayrimenkul sektöründe yaşanan hareketlilik ve açıklanan destek paketlerine ilişkin konuşan sektör temsilcilerinden Ebru Kain, “Yeni Evim Paketi hem arz yapan bizleri hem de talep eden müşterileri olumlu yönde etkileyecek. Son 6 ayda Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Nişantaşı gibi ilçelerde metrekare fiyatında artış gözlendi, 2023’te herhangi bir düşüş beklemiyorum, bilakis artış bekliyorum. Yeni Kredi Garanti Fonu paketiyle orta ve dar gelirli vatandaşlar için ev almanın kolaylaşacağını düşünüyorum. Dolaylı olarak da önümüzdeki 6 ay içerisinde ve 2023 senesinde kiralar da bir düşüş bekliyorum” dedi.

Son yıllarda konut fiyatlarındaki artış dikkat çekerken ev sahibi olmak isteyenler ve kiracı olan vatandaşlar sektördeki hareketliliği yakından takip ediyor. Açıklanan destek paketleri ve sürdürülen projelere yönelik konuşan Kain Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kain, “İlçe bazında bakacak olursak, Sarıyer, Nişantaşı, Şişli, Kadıköy ve Bakırköy gibi lüks semtlerde fiyat düşüşü beklemiyoruz ama Bağcılar, Esenler, Zeytinburnu, Ataşehir gibi semtlerde konut fiyatlarını etkileyebilir. Biz inşaat üreticileri, konut firmaları geçen yıl enflasyon ve döviz bazlı artışlardan dolayı bir durgunluk yaşadık. Emlak ve inşaat sektörü, buna rağmen süregelen bir sektördü. Yeni Evim Paketi hem arz yapan bizleri hem de talep eden müşterileri olumlu yönde etkileyecek. Son 6 ayda Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Nişantaşı gibi ilçelerde metrekare fiyatında artış gözlendi. Bu saydığım ilçelerde 2023’de herhangi bir düşüş beklemiyorum, bilakis artış bekliyorum. Çünkü buralarda konut arzı az ama İstanbul’un daha dış bölgelerinde yeni açıklanan KGF (Kredi Garanti Fonu) paketlerinden dolayı çoğalma olacağı için oralarda düşüş bekliyorum. Bu düşüşün şu an ana gündem konusu olan kira yükselişlerini de etkileyeceğini düşünüyorum. Birçok ev sahibi olmayan orta gelirlilerin de kiradan dolayı mağduriyetlerinin giderileceğini ve ev sahibi olacağını düşünüyorum. Dolaylı olarak da önümüzdeki 6 ay içerisinde ve 2023 senesinde kiralar da bir düşüş bekliyorum” dedi.

“Arzda bir canlanma ve ekonomide bir can suyu olacak’’

İnşaat üreticileri ve müteahhitlerin Yeni Evim projesinden olumlu bir şekilde etkilenmesini beklediğini vurgulayan Kain, “20 milyar kefaret limitli Yeni Evim projesi de biz müteahhitleri ve inşaat üreticilerini olumlu yönde etkileyecek. Buradaki şartlardan birisi; yeni başlayacak sıfır konutların da bu projeye dahil olarak başlanması olacak. Bankayla da bu konuda bir garantörlük sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Bunları sağlayan müteahhit firmalar da bu projeden faydalanabilecekler. Sektör için çok iyi bir şey. Arzda bir canlanma ve ekonomide bir can suyu olacak. Bunlar ekonomi için çok olumlu paketler. Geçen yıl ham madde girdilerinden, enflasyon ve döviz bazlı artışlardan dolayı projelerini tamamlayamamış, yarım kalmış müteahhitlere ve konut üreticilerine fayda sağlayacak. Buradan gelecek destekle firmalar inşaatlarını toparlayıp arza sunacaklar. Bu da sektörde bir canlanmaya sebep olacak. Tamamlanmamış projeler ekonomiye katkıda bulunacak, talebe de faydası olacak” diye konuştu.

“Orta ve dar gelirli vatandaşlar için ev almanın kolaylaşacağını düşünüyorum”

Yeni Evim Paketi’ne ilişkin konuşan Kain sözlerini şöyle sürdürdü: “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da açıkladığı gibi Yeni Evim paketi ikinci el konutlara dahil değil. Onun için de bir çalışma yaptıklarını söylediler. Açıkçası biz de bunu bekliyoruz. Bizim için bu da olumlu olacak. Çünkü piyasada birinci el konutta herhangi bir sıkışma yaşandığında ikinci el konutta talebi karşılamak için bir can suyu olabilir. Biz konut üreticileri için diğer konu da bu maliyet artışlarında süregelen artışlar. Bunlar bizim ham madde girdilerimizi arttırdığı için maliyetlemede sorunlar yaşıyoruz. Açıkçası bu enflasyon ve döviz bazlı maliyet girdilerimiz ne kadar kısa sürede azalırsa bizim için de konut arzında büyük fayda sağlar. Biz de açıkçası maliyet konusunda bazen ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bu fiyatlarla ön alım yapamadığımız için maliyetlerimiz devamlı değişkenlik gösteriyor. Biz inşaat firmaları için açıklanan bu yeni KGF paketiyle orta ve dar gelirli vatandaşlar için ev almanın kolaylaşacağını düşünüyorum. Biz de umutluyuz ve inşallah bu sonuçtan mutlu olacağız’’