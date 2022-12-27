2023'ün en çok beklenen 10 oyunu

Diablo IV (Activision Blizzard)

Açıklanmasının ardından uzun bir süre geçen ve bu süre zarfında Blizzard’ın “damlalık¨ ile bilgi yayımladığı Diablo IV, nihayet bir çıkış tarihine kavuştu: 6 Haziran 2023. Bizi Lilith’e karşı mücadele etmekle görevlendirecek olan oyunda yine beş farklı sınıf bulunacak. Barbarian, Sorceress-Mage, Rogue, Druid ve Necromancer sınıflarından birini seçerek yine bolca “loot¨ peşinde koşacak, seviye atlayacak ve farklı bölgelerde, birbirinden farklı yüzlerce yaratıkla savaşacağız. PvP moduna da yer verecek olan Diablo IV’ün düzenli olarak güncelleneceğini de unutmayalım.

Atomic Heart (Mundfish)

¨Bioshock’ın ruhani takipçisi¨ olarak nitelendirebileceğimiz Atomic Heart, daha önce ismini hiç duymadığımız bir firma tarafından geliştiriliyor ama yayımlanan oyun içi videolarından herhangi bir tanesini izlerseniz oyunun nasıl sağlam bir atmosfer, yaratıcılık ve oynanış vadettiğini kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bolca garip olayın, mekanın ve düşmanın yer alacağı FPS türündeki bu oyun, PC’nin yanı sıra Xbox Game Pass’e de geliyor. Oyunun çıkış tarihi ise 21 Şubat 2023 olarak belirlendi.

Star Wars Jedi: Survivor

EA’in Star Wars Jed: Fallen Order ile birlikte yakaladığı başarının ardından kahramanımız Cal Kestis’i ve sevimli droid’i BD-1’i yeni bir oyunda görmemiz kaçınılmazdı ki EA geçtiğimiz aylarda Star Wars Jedi: Survivor’ın yapım aşamasında olduğunun ve 17 Mart 2023’te bizlerle buluşacağının müjdesini verdi. İlk oyundaki olaylardan beş yıl sonrasını konu edinecek olan Survivor’da -oyunun isminden de anlaşılacağı üzere- daha çok hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.

Hogwarts Legacy (Warner Bros. Games)

Her Harry Potter fanatiğinin listesinde olan Hogwarts Legacy, aslında Harry Potter kitaplarıyla herhangi bir bağa sahip değil. 1800’lü yıllarda geçecek olan oyun, Harry Potter’ın büyük macerasının çok öncesini konu ediniyor fakat oyun Harry Potter evreninde geçeceği için oyunda birçok tanıdık isim, mekan ve büyü göreceksiniz. Bir açık dünya oyunu olarak tasarlanmasından ötürü ayrıca heyecan yaratan oyunun 10 Şubat 2023’te çıkması bekleniyor.

Wild Hearts (EA)

Monster Hunter’ın büyük başarısından sonra geliştirilmeye başlanan Wild Hearts, bizi aynı Monster Hunter’da olduğu gibi devasa yaratıkların cirit attığı uçsuz bucaksız bir dünyaya hapsedecek. Ne var ki bu dünyada yalnız olmayacak; yanımıza iki arkadaşımızı da alabileceğiz. Görsel olarak çok etkileyici gözüken oyun büyük bir umut vadediyor. Umarız bu oyun, piyasaya sürüldüğünde bizi sağlam bir oynanış mekaniğiyle buluşturur.

Dead Island 2 (Deep Silver)

Adeta yılan hikayesine dönen Dead Island 2’nin yapım süreci, nihayet 28 Nisan 2023’te sona erecek gibi gözüküyor. Oyunun yapım aşaması o kadar uzun sürdü, hakkında o kadar fazla ¨iptal¨ dedikodusu çıktı ki yayınlanacak olmasına hala inanamıyoruz! Oyuncuları bir tatil bölgesinde yine yüzlerce zombiyle baş başa bırakacak olan oyun, her biri farklı yeteneklere sahip altı farklı karakterden birini seçerek geliştirmemize olanak tanıyacak.

Street Fighter 6 (Capcom)

Her defasında ¨Daha iyisini yapamazlar¨ dediğimiz ama Capcom’un bir şekilde ileriye taşıdığı Street Fighter efsanesi, altıncı versiyonuyla da oyuncuları ekran başına kilitleyeceğe benziyor. Standart dövüş kısmının yanı sıra ¨World Tour¨ adında yeni bir modla birlikte gelecek olan dövüş klasiği, yaratacağımız bir karakterle dünyayı dolaşıp birçok farklı mücadelede yer almamıza olanak tanıyacak. Capcom, çıkış tarihi olarak 2 Haziran 2023’ü işaret ediyor.

Suicide Squad: Kill the Justice League (Rocksteady Games)

Batman’in Arkham serisini oynayıp sevdiyseniz, Suicide Squad sizi son derece mutlu edecek bir oyun olacaktır. Arkham dünyasında geçecek olan bu farklı macerada Suicide Squad ekibinin üyeleri olan; Harley Quinn, King Shark, Deadshot ve Captain Boomerang’dan birinin rolünü üstlenerek birçok göreve çıkacağız. Oyun bizi dört kişi ile oynamaya yönlendirecek ve takımımızı gerçek oyuncularla doldurabileceğiz. 26 Mayıs 2023’te çıkacak olan oyun için oldukça heyecanlıyız.

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Yeni Final Fantasy oyunu bizi, Valisthea’yı Eikon adındaki ırktan temizlemekle görevlendiriyor. Büyünün hüküm sürdüğü bu diyarda yine ¨büyük güçleri¨ yardıma çağırabilecek, farklı bir çok mekanda göreve çıkacak ve önceki FF oyunlarından biraz daha farklı olarak -Dark Souls kıvamında- daha güçlü düşmanlara karşı stratejik mücadelelerde boy göstereceğiz. Eğer bir değişiklik olmazsa FFXVI’nın 22 Haziran 2023’te, sadece PS5 sistemi için piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Resident Evil 4 Remake (Capcom)

Resident Evil 2 remake’i, Resident Evil 3 remake’i derken, sıra serinin yine çok beğenilen halkalarından biri olan Resident Evil 4’e geldi. Grafiklerinin ötesinde, oynanışının da baştan aşağı yenileneceği oyun, Resident Evil 4’ü daha dün oynamış olanlar için bile yepyeni bir tecrübe vadediyor. PS5, Xbox Series X ve PC için hazırlanan oyun, 24 Mart 2023’te tüm oyunseverlerle buluşacak.

