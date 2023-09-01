2023-YDS/2 başvuruları başladı

2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) başvuruları başladı.

2023-YDS/2 başvuruları başladı
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2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2) başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada, 2023-YDS/2 başvurularının alınmaya başlandığı duyuruldu. Başvurular, 1-11 Eylül tarihleri arasında yapılabilecekken, 2023-YDS/2 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

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Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.