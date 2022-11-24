2023 Yılı Mali Bütçesi İBB Meclisinde Kabul Edildi

Silivri Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısının 4. oturumunda okunan kararname sonrası oy birliği ile kabul edildi. Okunan kararnamede; “Silivri Belediyesi 2023 yılı gider tahmini 1 milyar 348 milyon TL, gelir bütçesi genel toplamı 1 milyar 348 milyon TL’dir. Bu kararnamenin hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.” ifadeleri yer aldı. 2023 yılı mali bütçesinin İBB Meclisinde oy birliğiyle kabul edilmesini değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “2023 yılı bütçemizin hazırlanmasında çaba sarf eden ve büyük emek veren mesai arkadaşlarıma, onanması noktasında gayret gösteren ilçe meclis üyelerimize ve tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza Silivrili hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bütçemizin hem Silivri’mize hem de İstanbul’umuza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.