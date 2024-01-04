2023 yılında 105 bin 978 kitap derlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında 105 bin 978 kitap derlendiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılında 105 bin 978 kitap derlendiğini açıkladı.
Bakan Ersoy, X hesabından yaptığı paylaşımda kitap derleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy, kitap derleme çalışmalarında Cumhuriyet tarihinin rekoruna imza atıldığını belirterek, 82 bin 384 basılı kitap, 23 bin 594 e-kitap olmak üzere toplam 105 bin 978 kitap derlendiğini bildirdi.
Ersoy, paylaşımında kitap derleme çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.