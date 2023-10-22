2023 yılında 232 aile ve 610 kişi ücretsiz termal tatilde stresten uzaklaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği yaşlı vatandaşlara ve engelli bireylere huzurlu bir tatil imkanı sunan ‘Sağlık İçin Kaplıca’ programıyla, 2023 yılında 232 aile, 610 kişi ücretsiz termal tatilde günlük hayatın stresinden uzaklaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği ‘Sağlık İçin Kaplıca’ projesi ilk günden bu yana büyük ilgi görüyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin termal otelde aldığı 62 devre mülk yaşlıların, engelli bireylerin, gazilerin, şehit yakınlarının ve ailelerinin hizmetine sunuluyor. 2023 yılı boyunca bahar ve güz dönemlerinde toplam 232 aile ve 610 kişi termal tatil imkanından faydalandı. Yaşlılar bu tatil sayesinde oteldeki tüm imkanlardan ücretsiz bir şekilde faydalanarak 3, 4 ve 5 günlük konaklama programlarıyla günlük hayatın stresinden uzaklaştı. Huzurlu bir tatilin yanı sıra kalabalık gruplar halinde sosyalleşen, sürekli iletişim halinde olan yaşlılar ve engelliler keyifli bir hatıra yaşadı.