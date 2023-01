2023 yılının ilk fidan ihracatı Bulgaristan'a gerçekleşti

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 2023 yılının ilk fidan ihracatı 20 bin adet ceviz fidanıyla Bulgaristan’a gerçekleşti.

Her yıl yaklaşık 40 bin dönüm alanda, ortalama 150 bin ton üretilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili yapılan şeftalisi ile meşhur Lapseki ilçesinde, fidan ihracatında da artış yaşanmaya başladı. İlçede 2023 yılının ilk fidan ihracatı yaklaşık 20 bin adet ceviz fidanıyla Bulgaristan’a gerçekleşti.

Lapseki’de uzun yıllardır meyve ve fidan yetiştiriciliği yapan Ziraat Mühendisi Osman Okay, "Cumhuriyetimizin 100. yılı, 2023’ün ilk ihracatını gerçekleştiriyoruz. 2023 yılının ilk fidan ihracat tırını sarıyoruz bugün. Buradan gönderdiğimiz fidanlar Bulgaristan’a gidiyor. 2023 yılının ilk ihracat tırında yaklaşık olarak 20 bin adet ceviz fidanı var. Buradan gümrüğe yolluyoruz. Gümrükte işlemler bittikten sonra Bulgaristan’a yola çıkacak fidanlarımız. Fidanların dikileceği alan yaklaşık 300 dekarlık alan. Budan sonra iki sevkiyatı daha olacak. Onlarda nektarın ve kiraz olacak 150’şer dekar dikim olacak. Biz Lapseki’de ağırlıklı olarak şeftali, nektarın, erik, kiraz, elma yani kısacası bütün meyve fidanlarını yetiştiriyoruz. Yıllık 300 bin meyve fidanı yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz anaçlar laboratuvar ortamında yetiştirdiğimiz anaçlar. Bunlarda üreticimiz için iyi oluyor çok hızlı gelişim yapıyor erken verim vermeye başlıyor meyvede kalite oluyor. 2005 Yılından itibaren yurt dışına meyve fidanı satışımız var. 2011 yılında Bulgaristan’a aile şirketi kurduk ve resmi olarak faaliyetimiz devam ediyor. Bunun yanında özellikle Türk Cumhuriyetlerine Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan’a fidan ihtiyaçlarımız devam ediyor. Bu alanlara çok büyük fidan dikimi var yetiştirdiğimiz fidanların %80’ini yurt dışına bu bölgelere satıyoruz. Bu aşamada bizlere kurumlarımızın çok büyük desteği var" dedi.

Lapseki İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kaçan ise, "Bugün ilçemizden 2005 Yılından itibaren yurt dışına meyve fidanı ihracatı yapan Okaylar fidancılık tarafından yurt dışına 2023 yılında ilk ihracatının yapıldığı gün fidanlarımızın kontrolünü yaptık. Biz üretenin ve üreticinin her zamn yanındayız. Teknik anlamda gerek farklı konularda her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bakanlığımız sertifikalı fidana standart aşılı fidana her türlü desteği bulunmakta. Lapseki’miz meyve cenneti, meyve üretim deposu. Meyve üretim deposunun kaliteli ürün üretmek, dekardan fazla ürün almak üreticiye her zaman ekonomik açısından fayda getirici adımlarda bulunmak için evvela ilk iş fidandan geçiyor. Fidanı çok önemsiyoruz biz. Fidanı diktiğiniz an ona bakıyorsunuz, gübre veriyorsunuz, ilgileniyorsunuz" şeklinde konuştu.