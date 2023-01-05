2023 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırklareli’de 2023 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı gerçekleşti.

Kırklareli’de 2023 yılının ilk İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon toplantısı, Vali Birol Ekici başkanlığında; mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkililerin katılımıyla yapıldı. Toplantıda mülki idare amirleri, genel kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum yetkililerince asayiş, güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 2022 yılının genel değerlendirmesi yapılarak genel güvenlik, asayiş, uyuşturucuyla mücadele, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları değerlendirilirken; yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken tedbirler ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.