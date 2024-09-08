2024-2025 eğitim öğretim yılı başlıyor: Yarın okullar açılıyor

Silivri’de, Tüm kademelerde yaklaşık 45 bin 771 öğrenci ve iki bin 208 öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 188 okul ve bin 994 yakın derslikte başlatılacak.

Okul öncesi eğitime başlayan ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2-3 Eylül'de uyum eğitimi düzenlendi. Ortaokula başlayacak öğrenciler için ise bu haftada okula uyum için rehberlik çalışmaları yapılacak. Yeni eğitim-öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlanacak.

Sınıf annesi uygulamasına bu yıl da izin verilmeyecek. Ayrıca veliler randevusuz şekilde okula gelemeyecek. Sınıflarda cep telefonu kullanımı yasağına devam edilecek.

Yarın İstanbul’da 06.00-16.00 saatleri arasında İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz olurken İSPARK ise okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet verecek.

Karnelerini alacak olan öğrenciler 2 haftalık yarıyıl tatiline çıkacak. 3 Şubat 2025 Pazartesi günü de ders zili bu kez ikinci dönem için çalacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak.1 haftalık ara tatilin ardından öğrenciler, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren ikinci döneme devam edecek.2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.