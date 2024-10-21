2024-2025 Eğitim Yılı Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2024-2025 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte gündeme oturdu.

İlk Ara Tatil Kasım Ayında Başlayacak

Öğrencilerin her yıl dört gözle beklediği kasım ve nisan aylarındaki ara tatil, bu yıl da aynı şekilde gerçekleşecek ve öğrencilerin dinlenme fırsatı bulmasını sağlayacak.

2024-2025 Ara Tatil Tarihleri Belli Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.