2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstürleri Çekildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda dün yapılan fikstür çekimi, TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Silivrispor’u temsilen Başkan Nuri Çolakoğlu ve İkinci Başkan Selim Kasarcı katılım sağladı. Fikstür çekim törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz: "Adil, adaletli ve güvenli ortamı yeniden inşa edebilmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz" Fikstür çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "TFF 2. ve 3. Lig kulüplerimizin değerli başkanları, yöneticileri ve temsilcileri, TFF Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve basın mensupları, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimine hoş geldiniz. Futbolumuzun güzelliklerini konuşmak ve yaşamak için yeni TFF Yönetimi olarak adil, adaletli ve güvenli ortamı yeniden inşa edebilmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. TFF 2. Lig, bu sezon toplam 36 takım arasında 18'erli 2 grup şeklinde oynanacak. TFF 3. Lig ise bu sezon 64 takım arasında 16'şarlı toplam 4 grupta oluşacak. Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısında kulüplerle yaptığı istişareleri de dikkate alarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oyuncu uygunluklarını, yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle 2023-2024 sezonundaki haline geri getirdi. Kulüplerimizin diğer hususlarla ilgili talepleri de ayrıca ilgili kurullar tarafından incelenecektir. Hepinizin bildiği gibi de hepimizin arkadaşı Murat Şahin, 2. ve 3. liglerde de görevli olacak, her türlü sorunlarınız için ona başvurup gerekli çözümleri üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu sezon, depremden etkilenerek geçen sezon liglere iştirak edemeyen Kahramanmaraş'taki iki kulübümüz Kahramanmaraş A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig müsabakalarına katılacaklardır. Malumunuz olduğu üzere, 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen kura ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlenmişti. Bugün ise bu gruplardaki 2024-2025 sezonu fikstürleri belirlenmiş olacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar bu sezon 1 Eylül'de başlayacak, 8 Eylül'de de TFF 3. Lig başlayacak ve teknik detayları arkadaşlarımız sizlere anlatacaklar. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun, futbolculara sakatlıktan uzak, sağlıklı bir sezon diliyor, bu düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın konuşmasının ardından kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Silivrispor ilk hafta Rize deplasmanında Çayelispor ile oynayacak ardından kendi sahasında Tire 1922 takımını ağırlayacak. Ligde 3. haftada Silivrispor, Ankara deplasmanında Etimesgut takımı ile oynayacak. 4. hafta Silivrispor, Balıkesir takımını ağırlayacak. Ligde 5. hafta da ise İstanbul deplasmanında Beykoz İshaklıspor ile karşılaşacak. 6. haftada Silivrispor evinde Nevşehir Belediyespor'u ağırlayacak. 7. haftada ise Silivrispor, Adıyaman deplasmanına çıkacak. Ligde 8. haftada Silivrispor evinde İnegöl Kafkas takımını ağırlayacak. 9. haftada ise Silivrispor Türk Metal 1963 takımına deplasmana çıkıyor. 10.haftada Silivrispor evinde Fatsa Belediyespor’u ağırlayacak. 11. haftada Silivrispor Uşak Belediyespor deplasmanda olacak. 12. haftada evinde Silivrispor Kelkit Hürreyitspor’u ağırlayacak. 13. haftada Silivrispor yine kendi sahasında olacak ve Mardin Mazıdağı Fosfatspor’u ağırlayacak. 14. haftada Silivrispor Muğlaspor deplasmanında olacak. 15.haftada Silivrispor evinde Amasyaspor’u ağırlayacak.