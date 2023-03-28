2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hırvatistan: 2 (İlk yarı)
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Hırvatistan ile karşılaşıyor. Hırvatistan, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da Hırvatistan ile karşılaşıyor. Hırvatistan, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Salih Özcan’ın ara pasında topu çaprazdan kaleye gönderen Cengiz Ünder, kaleciyi geçemedi.
10. dakikada ceza sahasına girerken Kerem Aktürkoğlu’nun şutunu kaleci Dominik Livakovic kornere çeldi.
17. dakikada ceza sahası üzerindeki karambolde Orkun Kökçü’nün şutunda top kalecide kaldı.
21. dakikada Andrej Kramaric’in pasında karambole düşen topu Mateo Kovacic ağlara gönderdi. 0-1
31. dakikada kendi kazandığı top ile ceza sahasına giren Josip Stanisic’in vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi.
45+4. dakikada Modric’in savunma arkasına gönderdiği topta Pasalic ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutu kaleci Mert çelerken, Mateo Kovacic topu boş kaleye gönderdi. 0-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Andreas Ekberg xx, Fredrik Klyver xx, Niklas Nyberg xx
Türkiye: Mert Günok xx, Zeki Çelik x, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Orkun Kökçü xx, Hakan Çalhanoğlu xx (İsmail Yüksek dk. 35 xx), Salih Özcan xx, Cengiz Ünder xx, Kerem Aktürkoğlu xx , Enes Ünal xx
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, İrfan Can Kahveci, Samet Akaydın, Arda Güler, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak, Mehmet Can Aydın, Umut Nayir, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Hırvatistan: Dominik Livakovic xx, Josip Stanisic xx, Josip Sutalo xx, Josko Gvardiol xx, Borna Barisic xx, Luka Modric xx, Marcelo Brozovic xx, Mateo Kovacic xx, Mario Pasalic xx, Ivan Perisic xx, Andrej Kramaric xx,
Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Lovro Majer, Nikola Vlasic, Luka Ivanusec, Petar Musa, Mislav Orsic, Borna Sosa, Domagoj Vida, Josip Juranovic
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Goller: Mateo Kovacic (dk. 21 ve 45+4) (Hırvatistan)