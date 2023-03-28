2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Hırvatistan: 2 (Maç sonucu)
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa'da konuk ettiği Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bursa’da konuk ettiği Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışından vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.
57. dakikada Luka Modric’in pasında kaleyi yoklayan Mario Pasalic, kaleci Mert Günok’u geçemedi.
70. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından auta çıktı.
77. dakikada Andrej Kramaric’in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale diğerinin yanından auta çıktı.
90+3. dakikada Cenk Tosun’un yakın mesafeden vuruşunu kaleci Dominik Livakovic ağlara gitmesini önledi.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Andreas Ekberg xx, Fredrik Klyver xx, Niklas Nyberg xx
Türkiye: Mert Günok x, Zeki Çelik x, Merih Demiral xx, Çağlar Söyüncü xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Orkun Kökçü xx (Arda Güler dk. 66 xx), Hakan Çalhanoğlu xx (İsmail Yüksek dk. 38 xx), Salih Özcan xx, Cengiz Ünder xx (Umut Nayir dk. 80 ?), Kerem Aktürkoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 66 xx), Enes Ünal xx (Cenk Tosun dk. 80 ?)
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mehmet Can Aydın
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
Hırvatistan: Dominik Livakovic xx, Josip Stanisic xx, Josip Sutalo xx, Josko Gvardiol xx, Borna Barisic xx, Luka Modric xxx (Lovro Majer dk. 83 ?), Marcelo Brozovic xx, Mateo Kovacic xxx, Mario Pasalic xx (Josip Juranovic dk. 64 xx), Ivan Perisic (Luka Ivanusec dk. 90+1 ?), Andrej Kramaric xx (Petar Musa dk. 83 ?)
Yedekler: Ivo Grbic, Nediljko Labrovic, Martin Erlic, Nikola Vlasic, Mislav Orsic, Borna Sosa, Domagoj Vida
Teknik Direktör: Zlatko Dalic
Goller: Mateo Kovacic (dk. 21 ve 45+4) (Hırvatistan)
Sarı kartlar: Dominik Livakovic, Josko Gvardiol (Hırvatistan)