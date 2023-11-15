2024 CEV Şampiyonlar Ligi: Jedinstvo Stara Pazova: 0 - V. Bank: 3
V. Bank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-0 mağlup etti.
V. Bank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında deplasmanda Sırbistan’ın Jedinstvo Stara Pazova takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: Sportsko Poslovni Centar
Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Bruno Muha (Hırvatistan)
Jedinstvo Stara Pazova: Nedeljkovic, Sucurovic, Miljevic, Vajagic, Osmajic, Miljevic, Medved (L) (Lakicevic, Punisic (L), Pavlovic, Cvetkovic)
V. Bank: Van Aalen, Busa, Bahar, Aleksia, Frantti, Ogbogu, Ayça (L) (Cansu, İdil Naz, Thompson)
Setler: 15-25, 17-25 14-25
Süre: 72 dakika (25,25,22)