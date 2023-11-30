2024 CEV Şampiyonlar Ligi: Savino Del Bene Scandicci: 3 - Eczacıbaşı Dynavit: 1
2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibine 14-25, 25-27, 25-27, 23-25'lik skorlarla 3-1 mağlup oldu.
2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde İtalyan temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’ye konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibine 14-25, 25-27, 25-27, 23-25’lik skorlarla 3-1 mağlup oldu.
Salon: Plazzo Wanny Firenze
Hakemler: Pedro Pinton Lopes, Sabine Witte
SDB Scandicci: Herbots, Ana Carolina, Antropova, Ting, Washington, Ognjenovic, Parrocchiale (L), Diop
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Naz, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Voronkova, Yaprak, Elif, Czyrnianska, Beyza
Setler: 25-14, 25-27, 27-25, 25-23
Süre: 118 dakika (27,30,31,30)