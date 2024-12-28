2024 Globe Soccer Ödülleri, sahiplerini buldu
2024 Globe Soccer Ödülleri, Dubai'de yapılan törenle sahiplerini buldu.
2024 Globe Soccer Ödülleri, Dubai’de yapılan törenle sahiplerini buldu.
Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen, dünya futbolunun en prestijli ödül törenlerinden biri olan 2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai’de sahiplerini buldu. Düzenlenen törene son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid damga vurdu. İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, gecede ‘En iyi erkek oyuncu’ ve ‘en iyi forvet’ ödüllerini kazandı. Kariyerine Suudi Arabistan’da devam eden Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ise ‘Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu’ ve ‘Orta Doğu’nun en iyi futbolcusu’ ödülüne layık görüldü.
Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Jorge Jesus, Orta Doğu’nun en iyi teknik direktörü seçildi.
Gecede ödül alan isimler şu şekilde:
En iyi erkek oyuncu: Vinicius Junior
En iyi kadın oyuncu: Aitana Bonmati
En iyi teknik direktör: Carlo Ancelotti
En iyi Orta Doğu oyuncusu: Cristiano Ronaldo
En iyi Orta Doğu teknik direktörü: Jorge Jesus
Erkeklerde en iyi kulüp: Real Madrid
Kadınlarda en iyi kulüp: Barcelona
İlham veren kulüp ödülü: Olympiakos
En iyi orta saha oyuncusu: Jude Bellingham
En iyi forvet: Vinicius Junior
En iyi sportif direktör: Piero Ausilio
En iyi temsilci ödülü: Jorge Mendes
En iyi Orta Doğu kulübü: Al Ain
En iyi çıkış yapan oyuncu: Lamine Yamal
Maradona ödülü: Jude Bellingham
Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu: Cristiano Ronaldo
Özel kariyer ödülü: Alessandro Del Piero
Özel kariyer ödülü: Florentino Perez
Oyuncu kariyer ödülü: Thibaut Courtois
Oyuncu kariyer ödülü: Neymar
Oyuncu kariyer ödülü: Rio Ferdinand