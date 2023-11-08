2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi: V. Bank: 3 - Volley Mulhouse: 0
V. Bank, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Fransa'nın Volley Mulhouse Alsace takımını 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
V. Bank, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında sahasında Fransa’nın Volley Mulhouse Alsace takımını 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica, Eldar Zulfugarov
V.Bank: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Thompson, Frantti, Ayça (L) (Aleksia, Van Aalen)
Volley Mulhouse: Van Avermaet, Mayer, Winters, Legros, Tchoudjang-Nana, Snyder, Soldner (L) (Siftar, Danard-Selosse, Sager Weider)
Setler: 25-22, 25-13, 29-27
Süre: 88 dakika (27’,22’,39’)