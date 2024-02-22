2024-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) giriş belgelerin erişime açıldığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) giriş belgelerin erişime açıldığını bildirdi.
ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-MSÜ sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Buna göre adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecek.