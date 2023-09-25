2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları, Türkiye'ye döndü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda 7’de 7 yaparak olimpiyatlara katılma hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’na gelen millileri, çok sayıda taraftar karşıladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’ni namağlup şekilde tamamlayarak olimpiyat bileti aldı. Filenin Sultanları, sezonun son turnuvası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu’nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru’yla mücadele etti. Grupta Porto Riko’yu 3-0, Bulgaristan’ı 3-0, Peru’yu 3-1, Arjantin’i 3-1, Brezilya’yı 3-0, Japonya’yı 3-1 ve Belçika’yı 3-0 yenerek 7’de 7 yapan Milli Takım, organizasyonu 21 puanla yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun ardından bugün Türkiye’ye döndü. Japonya’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen millileri, havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda taraftar karşıladı. Filenin Sultanları’nı havalimanında karşılayanlar arasında Arnavutköy Belediyesi’nin voleybolcuları da yer aldı.

Davut Gül: “Ülkece çok mutluyuz”

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Takım’ın başarılarından ötürü gurur duyduklarını söyledi. Ülkece çok mutlu olduklarını dile getiren Vali Gül, “Filenin sultanlarını karşıladık. Ülkece çok mutluyuz. İstanbul olarak da çok mutluyuz. Başkanımıza, hocalarımıza ve oyuncularımıza bize bu gururu yaşattıkları için tek tek teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar” dedi.

Mehmet Akif Üstündağ: “Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak”

Hedeflerinin olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da, “Filenin Sultanları, belki de dünyada örneği olmayan bir şekilde 1 yılda 3 şampiyonluk elde etti. Bu çok büyük bir gurur. Bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun bir maratondu. 4 aydır evlerinden ve memleketlerinden uzakta yılmadan mücadele ettiler ve bizim gururumuz oldular. Artık hedefimiz olimpiyatta madalya almak. Türk sporunda bir ilki gerçekleştireceğiz inşallah. Bunu başaracak güçteyiz” diye konuştu.

Danielle Santarelli: “Bu oyuncularla ve ekiple gurur duyuyorum”

Bu yaz hedeflerine ulaştıklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Danielle Santarelli ise, “Bu yaz için gerçekten çok mutluyum. Hedefimize ulaştık. Harika bir yaz geçirdik. Bu oyuncularla ve ekiple gurur duyuyorum. Çok yorgunuz ve dinlenecek çok az zamanımız var ama gösterdiğimiz başarıdan dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Eda Erdem: “Ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar gerçekleştirdik”

Takım arkadaşlarına teşekkür eden takım kaptanı Eda Erdem Dündar, “Bu yazın üçüncü ve en önemli turnuvası olan Olimpiyat Elemeleri’nden sonra tekrar bir aradayız. Hedeflerimize ulaşmış durumdayız ve bundan dolayı çok mutlu ve huzurluyuz. Ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar gerçekleştirdik. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Her bir birey bu yazı unutulmaz kıldı. Bundan sonra hedeflerimizi daha yukarı çıkartıyoruz. Çok güzel bir yaz geçirdik ve önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Artık madalyanın rengi ne olacak onu konuşuyoruz. Bu başarı, sıkı çalışma ve disiplin sayesinde gerçekleşti. Takım arkadaşlarımla beraber çalışmak benim için büyük bir keyifti. Filenin Sultanları olarak gerçekleştirdiğimiz başarılar tarihe altın harflerle yazılacak başarılar. Önce Milletler Ligi’ndeki başarımız, sonra Avrupa Şampiyonası ve en son elemelerde mağlup olmadan bitiren tek takım olduk. Bu başarı çalışma azmi ve disiplin sayesinde gerçekleşti. Hocamız ilk geldiğinde en iyi yazımız olacağını söylemişti. Hocamıza bu başarılara bizi inandırdığı için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kendisinin heykelinin dikileceğini açıklaması ile ilgili Kaptan Eda, “Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak ve heykelimin yapılması benim için gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken heyecanla ve mutlulukla dinledim. Kulübümüzü efsaneleri arasında yer almak paha biçilemez. Kendimi bu sayede ölümsüzleştirdi. Taraftarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Hande Baladın, “Üçüncü kez şampiyon olduk bu yaz. Yazın başından beri çok büyük emekler verdik. Bu kadar sevgi görmek bizi çok mutlu etti. Bu takımla ve kendimle çok gurur duyuyorum. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu Gizem Örge de, “Gerçekten çok gururluyuz. Rüya gibi bir yazdı, biz bunu gerçeğe dönüştürdük. Milletler Ligi’ne başladığımızdan beri bu başarının sinyallerini veriyorduk. Halkımızın bize inandığı gibi üç kupayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları artık” diye konuştu.

Türk halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Aslı Kalaç, “Bizim için altın yaz diyebiliriz. Bütün turnuvalardan kupayla, altın madalyayla ayrıldık. Çok mutluyuz, bizi destekleyen, bizimle hop oturup, hop kalkan tüm Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Mutlu olduklarını aktaran Simge Aköz ise, “Hepimiz çok mutluyuz. Alnımızın akıyla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Daha güzel başarılara inşallah. Olimpiyatlarda altın madalyayla dönmek neden olmasın? Artık çitayı çok yükselttik. Bence bunu da Türkiye’ye borçluyuz. Aldığımız o madalyalar her şeye değer. Çok büyük bir istikrar gerçekten” açıklamasını yaptı.