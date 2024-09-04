2024 TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası sona erdi

Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası, 3-4 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Silivri’de bulunan TGF Silivri Golf Tesisleri’nde oynandı.

TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası’nda, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde mart ayından itibaren Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Marmara Bölgesi ve Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele edip, genel klasman listesinde dereceye giren sporcular yer aldı.

TGF Silivri Golf Sahası ve TGF Silivri Akademi Sahası’nda iki raund üzerinden oynanan şampiyonada Kemer Golf Kulübü, Taurus Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., National GSK., Carya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, AGGSK, Olympos Golf Kulübü, Atayurt Spor Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Spor Kulübü, Infinity Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü, Regnum Golf & Country Club Bodrum, Regnum Golf & Country Club Ankara’dan ve ferdi lisanlı gençlerde 90 sporcu, yıldızlar ve miniklerde A kategorisinde 34, B kategorisinde 46 olmak üzere toplam 80 sporcu sahaya çıktı.

2024 TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası Gençler kategorisinde oynanan final raundun sonunda erkekler grossda Olympos Golf Kulübü’nden Berk İpeker toplamda 148 (+4) gross skorla birinci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü’nden Dara Muhammed Saf toplamda 153 (+9) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Tuna Şahin toplamda 154 (+10) gross skorla üçüncü, genç kızlar grossda Kemer Golf Kulübü’nden Ada Narin toplamda 143 (-1) gross skorla birinci, Ankara Golf Kulübü’nden Erin Neva Yeniçelik toplamda 147 (+3) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Bade Yalçın toplamda 152 (+8) gross skorla üçüncü oldu.

Genç erkekler A kategorisinde Klassis Golf Kulübü’nden Ahmet Kuran toplamda 141 net skorla birinci, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü’nden Dara Muhammet Saf toplamda 143 net skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Rüzgar Dengiz toplamda 143 net skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde Ataşehir Golf Kulübü’nden Bade Yalçın net skorla 135 net skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü’nden Zeynep Koç toplamda 136 net skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Duru Taşkın toplamda 138 net skorla üçüncü sırada yer aldı.

Genç erkekler B kategorisinde Kemer Golf Kulübü’nden Ali Emir Uyar toplamda 84 stableford skorla birinci, Demir Özdemir toplamda 82 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü’nden Beyaz Bulut toplamda 80 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübü’nden İdil Avcıbaşıoğlu toplamda 83 stableford skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü’nden Defne Koç toplamda 83 stableford skorla ikinci, Atayurt Spor Kulübü’nden Sena Çakır toplamda 79 stableford skorla üçüncü oldu.

2024 TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde oynanan ikinci raund müsabakalarının ardından erkekler A kategorisinde İzmir Golf Kulübü’nden Kutup Poyraz Alpbaz toplamda 48 stableford puanla birinci, Moda Golf Kulübü’nden Kaan Demirkan toplamda 47 stableford puanla ikinci, National GSK.’dan Sertuğ Çavuşoğlu toplamda 44 stableford puanla üçüncü, kızlar A kategorisinde Moda Golf Kulübü’nden Dora Cınkılıc toplamda 45 stableford puanla birinci, Olympos Golf Kulübü’nden Cansu Yapıcı toplamda 40 stableford puanla ikinci, Moda Golf Kulübü’nden Eva Alp toplamda 39 stableford puanla üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Yıldızlar ve Minikler erkekler B kategorisinde iki raundun sonunda Bodrum Golf Kulübü’nden Çınar Efe Kapusuz toplamda 49 stableford puanla birinci, ferdi lisanslı Alen Babadoğan toplamda 49 stableford puanla ikinci, Kuşadası Golf Kulübü’nden Kaplan Arslan toplamda 42 stableford puanla üçüncü, kızlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübü’nden Defne Bedir toplamda 44 stableford puanla birinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Asya Varol toplamda 43 stableford puanla ikinci, Kuşadası Golf Kulübü’nden İmran Kandemir toplamda 43 stableford puanla üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

2024 TGF Türkiye 18 Yaş Altı Şampiyonası’nın final raundunun ardından dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreninde ödüllerini aldılar. Kazananlara kupalarını TGF İdari Direktörü Özgür Hacıbektaşoğlu, TGF Milli Takımlar Baş Antrenör Yardımcısı Çağatay Ural takdim etti.