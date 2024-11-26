2024 Yılı 1. Dönem Buzağı ve Malak Destekleme Başvuruları İçin Son Tarih Yaklaşıyor!
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı 1. dönem buzağı ve malak desteklemelerinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler için başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu.
Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2024 yılı 1. dönem buzağı ve malak desteklemelerinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler için başvuru sürecinin devam ettiğini duyurdu. Destekleme başvurusunda bulunmak isteyenlerin, 02 Aralık 2024 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki şekilde başvurularını tamamlamaları gerekiyor:
Birlik Üyesi Olanlar: Bağlı bulundukları birliklere başvurabilir.
Üye Olmayanlar: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.
Desteklemeden yararlanmak isteyen tüm yetiştiricilere önemle duyurulur. Başvuru süresin