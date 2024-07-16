2024-YKS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2024 YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının osym.gov.tr adresinden ilan edildiğini bildirdi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2024-YKS’nin sonuçlarının açıklandığını belirtti. Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde şehitlere ve gazilere olan şükranlarını dile getirdi. Ersoy, YKS’nin tamamlanmasıyla başlayan heyecanlı bekleyişin ilk aşamasının bugün sona erdiğini vurgulayarak, “ÖSYM olarak 3 milyondan fazla adayımızın beklediği 2024-YKS sonuçlarını açıklıyoruz. Hayırlı olsun. An itibarıyla osym.gov.tr adresimizden sonuçları öğrenebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

“Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil”

Ersoy 3 milyondan fazla adayın katıldığı sonuçların açıklanmasıyla birlikte dereceye giren adayların da belli olduğunu kaydederek, “Büyük bir sabır ve gayret göstererek bu başarıyı elde eden adaylarımızı tebrik ediyorum. Başarının tek başına elde edilmesi mümkün değil; şampiyonlarımıza en büyük desteği veren anne ve babalarımızı, bu süreçte onları yalnız bırakmayan ve yol gösteren öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Adaylarımıza başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, eğitim sürecini en güzel şekilde tamamlayacaklar” diye konuştu.

Birincileri açıkladı

3 milyondan fazla adayın yarıştığı sınavda birincileri de açıklayan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

“Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi, Mersin. Alan Yeterlilik Testi (AYT) birincilerimiz eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi, İstanbul. Sayısal alanda Arda Taşdemir, Cemil Meriç Fen Lisesi, Elazığ. Sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi, Rize.”

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerini de paylaşan Ersoy, “Almanca’da, Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi. Arapça alanında, Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fransızca alanında Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi. İngilizce alanında Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi. Rusça alanında Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi” diye sıraladı.

Konuşmanın sonunda sonucunu öğrenen adayların sonuç açıklama sayfasına yalnızca bir kez girmesinin sayfada aşırı yük oluşmasının önüne geçeceğinin altını çizdi.