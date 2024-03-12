2024-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

2024-YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2024-YÖKDİL/1) sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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