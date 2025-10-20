2025 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda 3. kez şampiyon olan Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü. Havalimanında coşkuyla karşılanan milli motosikletçi, çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, "En büyük hedefimiz dünya şampiyonluğuydu" dedi.

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nda 3. kez şampiyonluk elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, yurda döndü. İstanbul Havalimanı VIP Terminali’nde Razgatlıoğlu, coşkuyla karşılanırken çiçek takdim edildi. Tezahüratlarla birlikte çıkış yapan Razgatlıoğlu’na eşlik edenler de Türk bayrakları dalgalandırdı. Milli motosikletçi burada basın mensuplarına duygularını paylaştı. Kendisini destekleyenlere teşekkürlerini ileten Razgatlıoğlu, "Bu sezon çok iyi başlayamamıştık ama gerçekten her yarış kendimizi geliştirdi. Sonunda hedefimize koyduğumuz dünya şampiyonluğunu elde ettik. 1 numara kullandıktan sonra her şeyin çok yolunda gideceğini zannetmiyordum ama sonunda 1 numara ile de şampiyonluğu elde ettik. Orada aslında şanssızlığımızı kırmış olduk. Çok zorlu bir sezondu. Bakıldığında sadece motosikletin üstünde bizi görüyorsunuz ama arka tarafta çok büyük emek var. Bu tamamen takım çalışmasıydı. Bizleri destekleyen, güzel yorumlarıyla güçlendiren sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu bizim dünya şampiyonluğumuz. Bu ünvanı hep beraber kazandık. Özellikle son hafta sonu çok stresliydi. Kısa yarışta rakibimizin bize çarpması sonucu yarış dışı kaldık. Daha sonrasında sakin kalıp sadece yarışımıza odaklandık. İlk 10’da bitirmemiz gerekiyordu. Podyum olarak bitirdik ama en büyük hedefimiz dünya şampiyonluğuydu. Buradan Kenan (Sofuoğlu) ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Üzerimizde çok büyük emekleri var. Dünya şampiyonluğunu elde ederek onun verdiği mücadelenin karşılığını vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu: "Önünde en büyük hedef MotoGP Dünya Şampiyonası var"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ise Toprak ile ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Ülkemizde bu şekilde karşılanması onun için çok önemli. Verdiği mücadeleyi, aldığı başarıları esasında motor spor dünyası çok iyi biliyor. Ülkemizde son 2 yılda gerçekten Toprak hak ettiği değeri görmeye başladı. Bu sizin sayenizde oldu. Zorlu bir hafta sonu geçirdik ama günün sonunda şampiyonlukla döndük. Şimdi Toprak’ın önünde en büyük hedef MotoGP Dünya Şampiyonası var. 2026 yılında daha zorlu bir şampiyona Toprak’ı bekliyor. Biz onun destekçisiyiz. Federasyonumuz, Spor Bakanlığımız, hayranları, sizler arkamızda durduğunuz sürece nice şampiyonluklarla geleceğiz. Bizimle beraber genç sporcular var. Güzel şeyler başardık, başarmaya da devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Toprak, hayranlarına imza dağıtarak, fotoğraflar çektirdi.

Toprak Razgatlıoğlu’na destek için havalimanına gelen motosiklet sürücüleri lastik yakarken, konvoy oluşturdu.