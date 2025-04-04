2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Fenerbahçe
İzmir'de düzenlenen 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk finalist Fenerbahçe Medicana oldu.
İzmir’de düzenlenen 2025 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley’de ilk finalist Fenerbahçe Medicana oldu.
Halkapınar Spor Salonu’nda oynanan yarı final mücadelesinde Fenerbahçe, Türk Hava Yolları’nı 3-0 (26-24, 25-23, 25-13) mağlup etti ve finale yükseldi.
AXA Sigorta Kupa Voley’de şampiyon olarak takım, önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası’nda temsil etme hakkı kazanacak.