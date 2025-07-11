2025 LGS Türkiye birincisi İhlas Kolejinden

2025 Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü sınav maratonunda, İhlas Koleji öğrencisi önemli bir başarıya imza attı. Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan Emre Sarı, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu başarının ardında güçlü bir eğitim anlayışı ve sistemli bir çalışma sürecinin bulunduğunu ifade etti. Okur, "Akademik başarı tesadüflerle açıklanamaz. Bu sonuç, öğrencimizin bireysel çabası, okulda oluşturulan destekleyici öğrenme ortamı ve rehberlik temelli yaklaşımın bir ürünüdür. Öğrencimizi yürekten kutluyorum. Aynı şekilde ailesine ve bu süreçte büyük emek sarf eden öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Hakkı Okur; "30. yılımızda başarımız tecrübeyle sabit"

İhlas Koleji’nin akademik başarıyı bir hedef olarak değil, nitelikli ve bütüncül eğitimin doğal bir sonucu olarak gördüğünü vurgulayan Okur, "İhlas Koleji olarak bizler için başarı, yalnızca sınavlarda elde edilen puanlarla sınırlı değildir. Öğrencilerimizin ahlaki değerlerle donanmış, üretken ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi de en az akademik başarı kadar önemlidir." dedi. "İhlas Koleji olarak 30. yılımızda başarımız tecrübeyle sabit" diyen Okur, yakında açıklanacak YKS sonuçları için de güzel haberler beklediklerini belirtti.