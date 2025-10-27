2025 Plaj Paravoley Dünya Şampiyonası sona erdi

Mersin'de düzenlenen Bedensel Engelliler Plaj Oyunları kapsamında gerçekleştirilen 2025 Plaj ParaVolley Dünya Şampiyonası sona erdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Dünyanın farklı ülkelerinden gelen takımların katılımıyla büyük heyecana sahne olan organizasyonda, Türkiye’yi iki erkek milli takımı temsil etti. Turnuva boyunca üstün mücadele ortaya koyan milliler, şampiyonayı madalyasız tamamladı.

Mersin sahillerinde gerçekleştirilen şampiyona, sporcuların azmi ve mücadelesiyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.