2025'te vizyona 2 yeni yerli film

Greenart Group Yönetim Kurulu Başkanı yapımcı Vahdet Erdoğan, şubat ayında vizyona giren C Takımı’nın ardından 2025’te vizyona girecek iki yeni film için çalışmalara başladığını açıkladı.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, şubat ayında vizyona giren ve ilk hafta 150 bin izleyiciye ulaşan C Takımı filminin ardından serinin ikinci filminin de yaz aylarında çekileceğini belirtti. Erdoğan, ”Hikayesi hazır olan ve yaz aylarında Anadolu’da çekilecek olan C Takımı 2’nin kadrosu yine yıldızlar karması olacak. Filmin vizyon tarihi 7 Şubat 2025 olarak planlandı” dedi.

C Takımı 2’den önce ise Nisan’da Veda Partisi isimli komedi filminin çekimlerine başlayacağını belirten Erdoğan, filmin oyuncu seçimlerinin büyük ölçüde tamamlandığını, çekimleri Yalova’da yapacaklarını ve bu filmi ise 14 Haziran 2025’te vizyona girerek seyirci ile buluşturmayı planladıklarını aktardı.

Erdoğan, “Gişede başarı elde ettikten sonra televizyonda yayınlandığı günlerde de gün birincisi olan Nasipse Olur’un ardından, Sivas’ta çekilen Sil Baştan Kaynanam ile ikinci filmi yaptık. Bugünlerde genel hikayesini yazdığım vizyondaki C Takımı’nın heyecanını yaşıyorum. İşlerimize heyecanla başlıyoruz, alanında profesyonel isimlerle çalışıyoruz. Her filmde bir adım daha öne çıkmamıza en büyük etken çok değerli oyuncular, yönetmenler, yazar kadrosu ve set ekibidir. Bu iş bir takım çalışması ve biz sette iyi bir takım olarak, severek, inanarak çekimlerimizi yapıyoruz. 2024 yılında vizyondaki bir filmin hareketliliğini yaşarken bir yandan da diğer filmler için çalışmalara çoktan başladık. Veda Partisi’nin de C Takımı 2’nin de hikayesi, C Takımı’nda olduğu gibi bana ait. Bu yıl iki filmle daha sektöre hareket getirecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Seyircimizi de Türk sinemasının yaşaması için filmlere ve sinema salonlarına sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.