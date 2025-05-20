2025 TGF Türkiye Gençler Şampiyonası'na Silivri damgası

17-18-19 Mayıs tarihlerinde Türkiye Golf Federasyonu’nca düzenlenen 2025 TGF Türkiye Gençler Şampiyonası, TGF Silivri Golf Tesisleri’nde gerçekleşti. Şampiyonada 66 genç sporcu mücadele ederken, Silivri’nin genç yetenekleri Duru Taşkın ve Zeynep Su Polat başarılarıyla öne çıktı.

Klassis Golf Kulübü sporcusu olan Duru Taşkın, Genç Kızlar A Kategorisinde 218 net skorla üçüncülük elde ederek madalya kazandı. Silivri’de yetişen genç sporculardan biri olan Taşkın, turnuva boyunca istikrarlı oyunuyla dikkat çekti.

Bir diğer Silivrili sporcu Zeynep Su Polat ise Genç Kızlar B Kategorisinde 67 net skorla ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Klassis Golf Kulübü adına yarışan Polat, şampiyonada gösterdiği performansla gelecek vaat eden sporcular arasında yer aldı.

Silivri’de düzenlenen bu prestijli şampiyonada ilçeyi başarıyla temsil eden Duru Taşkın ve Zeynep Su Polat, hem ailelerini hem de Silivri’yi gururlandırdı. Şampiyona sonunda yapılan ödül töreninde genç sporculara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu yöneticileri takdim etti.

