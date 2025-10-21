2025 Voleybol Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Ziraat Bankkart kazandı

2025 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası final maçında Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: Malatya Orduzu

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Furkan Salduz

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Marko Matic, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Earvin Ngapeth, Barthelemy Chinenyeze, Burutay Subaşı (L) (Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Galves, N’Gapeth)

Ziraat Bankkart: Nimir, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Berkay Bayraktar(L), (Burakhan Tosun)

Setler: 19-25, 25-22, 25-18, 25-17

Süre: 102 dakika (25, 27, 27, 23)