2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.

2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.

2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.

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