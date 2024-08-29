2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Macaristan: 0

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Macaristan: 0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu ikinci maçında Macaristan’ı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Olivier Guillet (Fransa)

Türkiye: Efe Bayram, Mert, Murat, Efe Mandıracı, Bedirhan, Adis, Volkan (L)

Macaristan: Keen, Horvath, Ambrus, Bibok, Kecskemeti, Boldizsar, Takacs (L), Kiss (L) (Szabo)

Setler: 25-11, 25-10, 25-17

Süre: 66 dakika