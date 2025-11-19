2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi’nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.