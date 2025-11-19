2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri tamamlanırken, 12 ülke doğrudan katılım sağladı. A Milli Futbol Takımı, mart ayında play-off oynayacak.

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde son hafta karşılaşmaları oynandı. A Milli Futbol Takımı, E Grubu 6. ve son maçında İspanya ile deplasmanda karşılaştı. Milliler, rakibiyle 2-2 berabere kalırken, grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.

Avrupa elemeleride gruplarını ilk sırada tamamlayan; Almanya, İsviçre, İskoçya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, Avusturya, Norveç, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan doğrudan 2026 Dünya Kupası bileti aldı.

A Milli Futbol Takımı’nın da aralarında olduğu ve gruplarını 2. bitiren; Slovakya, Kosova, Danimarka, Ukrayna, İrlanda, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Galler, Arnavutluk ve Çekya ile Uluslar Ligi’nden gelen Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda play-off oynayacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off karşılaşmaları mart ayında oynanacak.