2026 Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart
Eskişehir'de düzenlenen 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.
Salon: ESTÜ
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İsmail Yıldırım
Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Burakhan)
Galatasaray: Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Maar, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Gökçen, Can, Alonso)
Setler: 25-21, 25-12, 25-19
Süre: 62 dakika