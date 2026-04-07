2026 Erkekler Kupa Voley'de şampiyon Ziraat Bankkart

Eskişehir'de düzenlenen 2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final maçında Ziraat Bankkart, Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Salon: ESTÜ

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İsmail Yıldırım

Ziraat Bankkart: Murat, Fornal, Bedirhan, Nimir, Clevenot, Vahit Emre, Berkay (L) (Burakhan)

Galatasaray: Doğukan, Patry, Jaeschke, Ahmet, Arslan, Maar, Hasan (L) (Caner (L), Wright, Gökçen, Can, Alonso)

Setler: 25-21, 25-12, 25-19

Süre: 62 dakika