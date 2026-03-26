2026-YDS/1: sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-YDS/1: sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 Nisan’da gerçekleştirilecek olan 2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’na (2026- YDS/1) başvuran adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Bu kapsamda adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 26 Mart 2026 tarihinden itibaren ÖSYM’nin resmi sitesinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.