2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı sınav uygulama takvimi yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılının sınav uygulama takvimini yayımladı. Takvime göre; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav (LGS) 14 Haziran 2026 Pazar günü, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak.
Ayrıca takvimde; gerçekleştirilecek Açık Öğretim Kurumları Sınavları, izleme araştırmaları ile e-Sınav merkezlerinde yapılacak sınavların tarihlerine de yer verildi.
Takvime, ‘https://www.meb.gov.tr’ adresi üzerinden ulaşılabiliyor.