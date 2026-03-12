2026-YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor
MEB tarafından 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) 6 Şubat tarihinde başlayan başvuru ve ücret ödeme işlemleri, bugün saat 23.59’da tamamlanacak.
Sınava başvurusunu ve ücret ödeme işlemini henüz tamamlamayan adaylar, bugün saat 23.59’a kadar başvuru (başvuru merkezlerinden yapılacak başvurularda resmi çalışma saati bitimine kadar) ve ücret ödeme işlemlerini tamamlayabilecek.