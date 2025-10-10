2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 2 - Litvanya: 0
Maçtan dakikalar
26. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Ayberk Karapo’nun ortasında savunmadan seken topu Başar Önal kafayla filelere gönderdi. 1-0
85. dakikada Emre Demir’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Emirhan İlkhan’ın şutunda top ağlara gitti. 2-0
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Milos Boskovic, M. Paunovic, N. Radulovic
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Emre Demir dk. 59), Eyüp Aydın (Yunus Emre Konak dk. 80), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Ali Habeşoğlu dk. 70), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Emirhan Demircan dk. 80)
Yedekler: Deniz Dilmen, Yiğit Efe Demir, Barış Kalaycı, Furkan Demir, İsak Vural
Teknik Direktör: Egemen Korkmaz
Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Martynas Setkus dk. 46), Stankevicius, Michelbrink (Domantas Sluta dk. 82), Zevzikovas, Andrejev (Patrik Matyzonok dk. 46, Emestas Gudelevicius dk. 56), Steponavicius, Jansonas (Adrian Lickunas dk. 82)
Yedekler: Rokas Bangdonavicius, Pijus Nainys, Nikita Pavlovskij, Daielius Jarasius
Teknik Direktör: Rokas Garastas
Goller: Başar Önal (dk. 26), Emirhan İlkhan (dk. 85) (Türkiye)
Sarı kartlar: Emestas Gudelevicius, Stankevicius, Slendzoka (Litvanya), Eyüp Aydın (Türkiye)