203 bin kişi bilimle buluştu

Kocaeli Bilim Merkezi, 2023 yılında farklı etkinliklerde 203 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Bilim Merkezi kuruluşundan bu yana her sene bilimsel atölyeler ve etkinlikler ile ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor. 2023 yılı içerisinde Kocaeli Bilim Merkezini 203 bin 374 kişi ziyaret etti.

Eski Seka Kağıt Fabrikası alanında yer alan Kocaeli Bilim Merkezi, 2023 yılında da robotik kodlama, biyoloji, kimya, fizik, mekatronik ve arkeoloji gibi farklı bilim dallarında atölye ve etkinliklere ev sahipliği yaparak bilimin adresi oldu. Haftalık olarak gerçekleşen bilimsel atölye eğitimler yoğun ilgi gördü.