2050 yılında 'Karbon Nötr Büyükçekmece'' için çalışmalara başlandı

Büyükçekmece Belediyesi imzacı olduğu "Belediye Başkanları Sözleşmesi’’ ile 2050 yılında "Karbon Nötr Büyükçekmece’’ için "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ hazırlayarak çalışmalara başladı.

"Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ çerçevesinde Büyükçekmece Belediyesi’nde gerçekleşen çalıştayda Büyükçekmece’nin sera gazı azaltım projeleri görüşüldü. İstanbul Enerji ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğinde hazırlanan "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’’ çerçevesinde gerçekleşen çalıştay sonucunda Büyükçekmece’nin sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefleniyor. Çalıştayda konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, dünyanın en öncelikli sorunun çevre olduğuna dikkat çekerek, Büyükçekmece’de sürdürülen çevre projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Gün boyu devam eden çalıştaya İstanbul Enerji Genel Müdürü Yüksel Yalçın, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü Prof. Dr. Ayşegül Özbakır, Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Özçelep, Arel Üniversitesi öğretim üyeleri, İSKİ, İETT, İBB Deprem ve Zemin İyileştirme Müdürlüğü, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, muhtarlar, meslek odalarından temsilciler, dernek temsilcileri, kaymakamlıktan temsilciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, ilçede faaliyet gösteren işletmelerden temsilciler katıldı.