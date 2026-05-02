21 bin TL ceza yedi, gülerek poz verdi

Bilecik'te abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü, 21 bin TL ceza yerken gülerek poz verdi.

21 bin TL ceza yedi, gülerek poz verdi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik’te abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü, 21 bin TL ceza yerken gülerek poz verdi.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarları değerlendiren ekipler, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehitler Parkı önünde 06 CAS 461 plakalı aracı tespit ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta abartı egzoz bulunduğu belirlenirken, sürücü Sezgin T.’ye 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sürücünün ceza işlemleri sırasında gülerek poz verdiği anlar dikkat çekti.