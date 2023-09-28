21 sene önce Cumhuriyetin 100. yılına yazılan mektuplar sahiplerine dağıtılmak için gün sayıyor

Cumhuriyetin 100. Yılı’na Mektup Kampanyası çerçevesinde 2002 yılında yazılan mektuplar, sahiplerine ulaşmak için gün sayıyor.

PTT, 21 yıl önce "2023’e Cumhuriyetimizin 100’üncü Yılına Mektup Kampanyası" adlı bir kampanya başlatmıştı. Kampanya çerçevesinde vatandaşlar o yıllarda yazdıkları mektuplarını 2023 yılında teslim edilmek üzere PTT’ye emanet etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mektupların sahiplerine ulaştırılması ile ilgili sürece yönelik basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

“16 Ekim tarihinde illere gönderim süreci başlayacak”

21 yıl önce yaklaşık 40 bin kişinin yazdığı mektupları 29 Ekim tarihine kadar sahiplerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Mektupların dağıtım işlemleri ile ilgili olarak 16 Ekim tarihinde illere gönderim süreci başlayacaktır. Ancak burada kampanyaya katılan vatandaşlarımızın dikkat etmesini istediğimiz bir husus var. Yollanan mektupların sahiplerine sorun yaşanmadan ulaştırılması adına ekim ayında mektupların posta süreci başlamadan önce eğer gerekli ise adres güncellemesi işlemlerinin tamamlanmış olması gerekiyor” dedi.

Adres güncelleme için son tarih 30 Eylül

Muhtemel bir adres değişikliği için mektup sahiplerini uyaran Bakan Uraloğlu, “Adres güncellemesi yapmak isteyen ya da mektuplarını geri almak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerini en geç 30 Eylül 2023 tarihine kadar tüm PTT iş yerlerimizden gerçekleştirebilecekler. Mektuplar için geri alma ya da adres değişiklikleri, ekinde kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri bulunan dilekçe ile yalnızca göndericinin talebi üzerine gerçekleştirilecek. Güncelleme yapılmayan tüm mektuplar mevcuttaki adreslerine teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“336 vatandaşımız mektubunun iadesini istedi”

Şu ana kadar yaklaşık bin vatandaşın adres güncellemesi yaptığını duyuran Uraloğlu, “336 vatandaşımız mektubunun iadesini istedi. Malum zaman içerisinde düşüncüleriniz ya da mektubu yolladığınız kişi ile olan hukukunuz değişebiliyor. Kampanya kapsamında alıcılara teslim edilecek mektuplar arasında Cumhurbaşkanlığı makamına teslim edilmek üzere 195, farklı bakanlıklara teslim edilmek üzere ise 46 mektup bulunuyor. Bu 46 mektuptan 2 tanesi de bizim bakanlığımıza teslim edilecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu mektupları teslim almak da bizlere nasip olacak. Gerçekten neler yazıldığına dair bizler de büyük merak ve heyecan içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılan mektubu teslim aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılan iki mektuptan birisini açan Bakan Uraloğlu, mektubun Konya’dan Metin Bilgili isimli bir vatandaş tarafından yazıldığını ve o yılın gündemine dair haberlerin yer aldığını söyledi. Metinden bazı kısımları da okuyan Uraloğlu, mektubu yazan vatandaşın hayatta olması durumunda kendisini arayacağını söyledi.